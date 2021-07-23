Украинский тренер Роман Григорчук сенсационно покинул солигорский Шахтер
23 июля 2021 , 08:40Читати новину українською
Источник:ФК Шахтер Солигорск
Украинский тренер Роман Григорчук покинул солигорский Шахтер. 22 июля белорусский клуб в рамках квалификации Лиги конференций неожиданно уступил команде Фола из Люксембурга (1:2).
После матча Григорчук встретился с руководством клуба. На встрече стороны пришли к общему решению о прекращении сотрудничества.
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Вместе с Романом Григорчуком клуб покидают и его помощники. Вскоре будет объявлено имя нового главного тренера.
Карьера Григорчука в Шахтере
- Григорчук возглавил Шахтер в сентябре 2020 года. Под его руководством клуб стал чемпионом Беларуси.
- Неделей ранее команда вылетела во 2-м квалификационном раунде ЛЧ от Лудогорца.
- В чемпионате Беларуси команда идет на 1-м месте, опережая идущего вторым БАТЭ на 1 очко и имея 2 игры в запасе.
- В июне команда поставила рекорд – 13 побед подряд со старта чемпионата.