Несмотря на варианты за границей: тренер команды УПЛ отказался ехать из Украины во время войны

Главный тренер аутсайдера чемпионата Украины решил избрать мужскую позицию. Несмотря на ряд приглашений иностранных команд, коуч не хочет покидать текущий клуб в сложном положении.

Наставник одесского Черноморца Роман Григорчук решил остаться тренировать украинский клуб. На решение коуча повлияли два фактора.

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Четкая позиция украинского тренера

Григорчук этой зимой получил приглашение от вдохов иностранных клубов на пост главного тренера. В кратракте специалиста с Черноморцем предусмотрен пункт, позволяющий Григорчуку оставить одесский клуб в любой момент. К тому же никакие штрафы или компенсации украинскому тренеру не угрожают.

Несмотря на такое расписание в свою пользу, Григорчук решил отказаться от иностранных приглашений. Специалист не желает оставаться Черноморцем в сложной ситуации (команда идет на 15-м месте в УПЛ) и не хочет снова покидать Украину во время войны. Поэтому Григорчук продолжит работу с одесситами.

Карьера Романа Григорчука