Положил мяч, как рукой: Безус забил гениальный гол за кипрскую Оммонию – видео шедевра
Роман Безус, если забивает голы, то только шедевральные. Очередным суперголом уроженец Кременчуга отличился в рамках матча чемпионата Кипра.
В поединке 19-го тура чемпионата Кипра Омония принимала на собственном поле Доксу. Команды находятся на разных полюсах турнирной таблицы элитного дивизиона, пишет 24 Канал.
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Еще один шедевр Безуса
Атакующий хавбек "зелено-белых" Роман Безус вышел в стартовом составе команды. На 15-й минуте поединка украинец отважился на удар из-за пределов штрафной. Роман получил мяч метров за 25 до ворот и филигранно пробил рядом со штангой. Голкипер был бессилен спасти свою команду.
Видео фантастического гола Безуса
В итоге Омония разгромила Доксу со счетом 5:1. Отметим, что в турнирной таблице "зелено-белые" занимают третье место, а Докса замыкает таблицу.
Результативный сезон Безуса
- Напомним, что Роман Безус играет за Омонию с прошлого сезона. В текущем чемпионате украинец забил 3-й гол в 17 поединках. Кроме того, на счету Романа 4 результативных передачи.
- Всего в нынешнем сезоне хавбек 9 голов и отдал 5 ассистов в 22 матчах во всех турнирах. Кстати, в прошлом сезоне Безус записал на свой счет 4 гола за Омонию.