Положил мяч, как рукой: Безус забил гениальный гол за кипрскую Оммонию – видео шедевра

Роман Безус, если забивает голы, то только шедевральные. Очередным суперголом уроженец Кременчуга отличился в рамках матча чемпионата Кипра.

В поединке 19-го тура чемпионата Кипра Омония принимала на собственном поле Доксу. Команды находятся на разных полюсах турнирной таблицы элитного дивизиона, пишет 24 Канал.

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Еще один шедевр Безуса

Атакующий хавбек "зелено-белых" Роман Безус вышел в стартовом составе команды. На 15-й минуте поединка украинец отважился на удар из-за пределов штрафной. Роман получил мяч метров за 25 до ворот и филигранно пробил рядом со штангой. Голкипер был бессилен спасти свою команду.

Видео фантастического гола Безуса

В итоге Омония разгромила Доксу со счетом 5:1. Отметим, что в турнирной таблице "зелено-белые" занимают третье место, а Докса замыкает таблицу.

Результативный сезон Безуса