У поєдинку 19-го туру чемпіонату Кіпру Омонія приймала на власному полі Доксу. Команди знаходяться на різних полюсах турнірної таблиці елітного дивізіону, повідомляє 24 Канал.

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Ще один шедевр Безуса

Атакувальний хавбек "зелено-білих" Роман Безус вийшов у стартовому складі команди. На 15-й хвилині поєдинку українець наважився на удар з-за меж штрафного майданчику. Роман отримав м'яч метрів за 25 до воріт та філігранно пробив поруч зі стійкою. Голкіпер був безсилий врятувати свою команду.

Відео фантастичного голу Безуса

У підсумку Омонія розгромила Доксу з рахунком 5:1. Зазначимо, що в турнірній таблиці "зелено-білі" займають третю сходинку, а Докса замикає таблицю.

Результативний сезон Безуса