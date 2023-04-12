Европейский клуб отстранил бывшего игрока сборной Украины от команды

Кипрская Омония решила серьезно наказать украинского легионера Романа Безуса. Футболист после этих слухов пропустил домашний матч против Ариса.

11 апреля Омония провела домашнюю игру против Ариса в рамках плей-офф группы "А". Хозяева разгромно уступили сопернику 0:3. Полный матч за Оммонию провел украинский нападающий Артем Беседин, а вот Романа Безуса даже не было в заявке команды.

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Украинец разрушает атмосферу команды

Слухи об его отстранении от тренировок с Омонией лишь подтвердило такое отсутствие Безуса в заявке на поединок. Почему кипрский клуб отстранил от работы с командой Безуса? Все потому, что 32-летний атакующий полузащитник поссорился с одноклубником прямо во время одной из тренировок Омонии.

Фамилию этого футболиста не называют. Поэтому руководством и тренерским штабом Омонии решили наказать украинца за чрезмерные эмоции и разрушение микроклимата в коллективе.

Такое отсутствие Безуса негативно влияет на игру команды, которая дома разгромлена соперником, ведь у украинца за спиной есть большой опыт в футболе.

Омония после этого поражения продолжает идти на последней 6-й позиции в верхушке таблицы, имея в своем активе 45 баллов. До пятого Аполлона отставание в 8 очков. Лидером чемпионата является Арис, набравший за 30 туров 63 пункта.

Следующий матч Омония проведет 21 апреля на выезде против хорошо знакомого украинским болельщикам АЭКа Ларнака. Интересно, будет ли на этот раз Безус в заявке Омонии.

Что известно о Романе Безусе в Омонии