Хет-трик экс-игрока сборной Украины принес победу Омонии в Лиге конференций: видео голов

В четверг, 27 июля, прошли матчи 2-го квалификационного раунда Лиги конференций. Героем поединка Габала – Омония стал украинец Роман Безус.

В рамках квалификации Лиги конференций кипрская Омония играла на выезде против азербайджанской Габалы. У гостей в стартовом составе вышел украинский хавбек Роман Безус, пишет 24 Канал.

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Голевая феерия Безуса

Уже в дебюте встречи гости оказались в роли догоняющих. Гол на свой счет записал игрок Габалы Аюб Аллах.

Команда из Кипра благодаря усилиям Безуса сумела сравнять счет на последней минуте первого тайма. Роман мастерски исполнил штрафной, отправив мяч в левый нижний угол ворот.

Видео первого гола Безуса

На 50-й минуте матча Омония снова получила право на пробитие стандарта. Украинец во второй раз безупречно исполнил штрафной, положив мяч в левый верхний угол ворот.

Видео второго гола Безуса

В середине второго тайма хозяева сумели восстановить паритет – 2:2. Однако последнее слово было за украинским мастером стандартов. На 81-й минуте встречи арбитр назначил пенальти, который четко исполнил Безус.

Видео третьего гола Безуса

В итоге Омония одержала выездную победу 3:2. Ответный матч состоится на Кипре 3 августа.