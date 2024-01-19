Безус оформил ассист и помог Омонии уничтожить клуб российского блоггера: видео

В четверг, 18 января, Омония провела игру второго круга Кубка Кипра. Клуб Романа Безуса справился без проблем с Ипсонас Красава.

Роман Безус вышел в стартовом составе Омонии и уже на 26-й минуте встречи принял участие в голевой атаке хозяев. Счет на тот момент уже был открыт и в пользу клуба украинского полузащитника 1:0, пишет 24 Канал.

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Безус продолжает поражать на Кипре

Украинский футболист отдал передачу на Яна Лецякса, мощным ударом прошившего сетку ворот соперника с довольно неудобной позиции. Омония увеличила свое преимущество уже до двух мячей. Именно с таким счетом команды ушли на перерыв.

Видео второго гола Оммонии с участием Безуса

Принял Роман участие и в третьем голе хозяев, состоявшемся на старте второй части матча. Однако этот ассист вряд ли зачислят украинца. Безус сделал подачу с углового прямо на голову соперника, срезавшего мяч в собственные ворота. Счет в поединке стал разгромным – 3:0 в пользу Омонии.

Весь второй тайм хозяева удерживали победный результат и больше не забивали. Финальный свисток зафиксировал уверенную победу Омонии Безуса 3:0 над клубом известного российского футбольного блогера Евгения Савина, сбежавшего из "семейства" в Кипр.

Безус провел на поле 59 минут, когда матч фактически был сделан и был заменен на Панайотиса Захариу.

Омония пробилась в четвертьфинал Кубка Кипра.

Безус выступает за Омонию с лета 2022 года, когда перебрался из бельгийского Гента. В футболке кипрского клуба Роман уже провел 59 матчей (13 голов и 10 ассистов). В текущем сезоне-2023/2024 уже отыграл за команду 23 поединка – 9 мячей и 6 голевых передач. Контракт украинца с Омонией рассчитан до конца мая 2024, но есть опция пролонгации сотрудничества еще на сезон. Вместе с клубом уже выиграл один трофей.

Отметим, что Омония является третьим зарубежным клубом в карьере 33-летнего атакующего полузащитника.

Нынешний клуб украинца идет после 19 туров на 4-м месте, набрав 38 баллов в Первом дивизионе Кипра.