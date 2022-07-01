Рома сыграет в товарищеском матче против Шахтера, чтобы избежать штрафа

Недавно стало известно, что Рома отказалась от участия в ежегодном Кубке Жоана Гампера, по которому ранее получила приглашение от Барселоны на 6 августа. Итальянский гранд сыграет против Шахтера.

Рома может сыграть против "горняков" 6 августа

Каталонская команда намерена получить компенсацию от "волков". Однако итальянский гранд заручился поддержкой руководства Европейской ассоциации клубов.

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Отмечают, что на 6 августа Рома намерен организовать товарищеский матч против Шахтера, который, скорее всего, состоится на Олимпийском стадионе в Риме.

По информации источника, "волки" давали обязательство Шахтеру провести спарринг еще в момент подписания контракта с Паулу Фонсекой, за которого заплатили дончанам компенсацию в 1,5 миллиона евро и гарантировали товарищеский матч первых команд.

Шахтер, несмотря на несколько попыток организовать обещанный спарринг, так и не достиг своего. В связи с этим руководство "горняков" поставило вопрос ребром – либо матч будет сыгран летом нынешнего года, либо Рома будет обязана заплатить Шахтеру штраф в 300 тысяч евро, предусмотренный контрактом.

Официальное подтверждение проведения товарищеского матча между Ромой и Шахтером в Италии планируется в ближайшее время.