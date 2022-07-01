Рома може зіграти проти "гірників" 6 серпня

Каталонська команда має наміри отримати компенсацію від "вовків". Проте італійський гранд заручився підтримкою керівництва Європейської асоціації клубів.

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Зазначають, що на 6 серпня Рома збирається організувати товариський матч проти Шахтаря, який, найімовірніше, відбудеться на Олімпійському стадіоні в Римі.

За інформацією джерела, "вовки" давали зобов'язання Шахтарю провести спаринг ще в момент підписання контракту з Паулу Фонсекою, за якого заплатили донеччанам компенсацію у 1,5 мільйона євро та гарантували товариський матч перших команд.

Шахтар попри кілька спроб організувати обіцяний спаринг, так і не досяг свого. У зв'язку з цим керівництво "гірників" поставило питання руба – або матч буде зіграно влітку нинішнього року, або Рома буде зобов'язана заплатити Шахтарю штраф у 300 тисяч євро, передбачений контрактом.

До речі. Офіційне підтвердження проведення товариського матчу між «Ромою» та «Шахтарем» в Італії планується найближчим часом.