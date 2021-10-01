Рома не заинтересована в приобретении украинских футболистов, – Моуринью

Рома разгромила Зарю в Лиге конференций. После матча наставник итальянцев Жозе Моуринью ответил на вопросы журналистов.

Украинцев в Роме не будет

Ранее в сети распространялась информация, что Рома якобы хочет пополнить свой состав Романом Яремчуком. Это было еще во времена руководства Паулу Фонсеки. Однако тогда португальский специалист отрицал слухи.

Больше о матче Заря бесславно проиграла Роме в Лиге конференций: видео

Команда уже Жозе Моуринью тоже не берет украинский вектор на трансферном рынке. Это касалось и приобретения Яремчука, который недавно подписал контракт с Бенфикой. Об этом он заявил на послематчевой пресс-конференции.

Нет, сейчас, на данном этапе, мы не ищем таких вариантов,

– сказал Моуринью.

Напомним, что Рома на "Славутич Арене" в Запорожье разгромила Зарю со счетом 0:3. Уже на 7-й минуте итальянцы размочили счет, а после перерыва голкипер луганского клуба еще дважды вынимал мяч из собственной сетки ворот.