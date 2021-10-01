Українців у Ромі не буде

Раніше у мережі поширювалась інформація, що Рома нібито хоче поповнити свій склад Романом Яремчуком. Це було ще за часів керівництва Паулу Фонсеки. Однак тоді португальський фахівець заперечив чутки.

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Команда вже Жозе Моурінью теж не бере український вектор на трансферному ринку. Це стосувалось і придбання Яремчука, який нещодавно підписав контракт із Бенфікою. Про це він заявив на післяматчевій пресконференції.

Ні, зараз, на даному етапі, ми не шукаємо таких варіантів,

– сказав Моурінью.

Нагадаємо, що Рома на "Славутич Арені" у Запоріжжі розгромила Зорю з рахунком 0:3. Вже на 7-й хвилині італійці розмочили рахунок, а вже по перерві голкіпер луганського клубу ще двічі виймав м'яч з власної сітки воріт.