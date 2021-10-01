Украинцев в Роме не будет
Ранее в сети распространялась информация, что Рома якобы хочет пополнить свой состав Романом Яремчуком. Это было еще во времена руководства Паулу Фонсеки. Однако тогда португальский специалист отрицал слухи.
Больше о матче Заря бесславно проиграла Роме в Лиге конференций: видео
Команда уже Жозе Моуринью тоже не берет украинский вектор на трансферном рынке. Это касалось и приобретения Яремчука, который недавно подписал контракт с Бенфикой. Об этом он заявил на послематчевой пресс-конференции.
Нет, сейчас, на данном этапе, мы не ищем таких вариантов,
– сказал Моуринью.
Напомним, что Рома на "Славутич Арене" в Запорожье разгромила Зарю со счетом 0:3. Уже на 7-й минуте итальянцы размочили счет, а после перерыва голкипер луганского клуба еще дважды вынимал мяч из собственной сетки ворот.
- 58-летний португальский специалист возглавил Рому в начале июля 2021 года. Под его руководством команда провела уже 10 матчей. После шести туров итальянский клуб занимает 4 место в Серии А.
- В Лиге конференций дела у команды Моуринью идут еще лучше – максимальные 6 очков и лидерство в группе "С".