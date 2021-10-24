Наполи прервал серию побед в Серии А, но вернул себе лидерство – Моуриньо был удален

Наполи не сумел продолжить победную серию в чемпионате Италии. В воскресенье, 24 октября, неаполитанцы впервые в сезоне потеряли очки в Серии А. остановить их удалось Роме на своем поле.

Рома – Наполи 0:0

Наполи до этого матча выиграл восемь стартовых матчей. Поэтому команда желала продолжить свою победную серию. Это было нужно для того, чтобы вернуться на первое место. Ведь Милан, сыгравший накануне опередил "партенопеи" в турнирной таблице. В этом матче Ибрагимович забил как в чужие ворота, так и в собственные.

В то же время Ливерпуль смешал с грязью Манчестер Юнайтед, разорвав Роналду и Ко со счетом 5:0

Рома тоже имела свои причины стремиться победить – реабилитироваться перед болельщиками за позорное поражение 6:1 в матче Лиги конференций против норвежского Бодо/Глимт.

Но ни одной из команд не удалось победить. Матч выдался довольно напряженным, но с малым количеством моментов. В первом тайме можно отметить только один – Эбрахам получил пас на ход, но в штрафной в борьбе с соперником пробил мимо дальней штанги.

Во втором тайме моментов было больше. Наибольшую реальную возможность отличиться упустил Осимхен. Все из-за Манчини, который ушел в подкате в штрафной, после чего мяч попал в штангу. Уже через несколько минут нигерийский нападающий проверил на прочность и перекладину ворот.

Конец матча отметился двумя удалениями. Но на количество игроков на поле это не повлияло. Сначала вторую желтую карточку получил тренер Ромы Жозе Моуриньо. А уже после финального свистка прямую красную карточку получил и наставник гостей Лучано Спалетти.

Между этими удалениями был и гол, который арбитры справедливо не засчитали – Осимхен находился в положении вне игры.

Наполи побеждает и возвращается на первое место в турнирной таблице. У команды одинаковое количество очков как и у Милана. Рома пока сохраняет за собой четвертое место.

Рома – Наполи видеообзор