Малиновский против Моуриньо в битве за лидерство Серии А: прогноз на матч Рома – Аталанта

Команды разделяет всего один балл, а 18 сентября их ожидает очная битва на "Стадио Олимпико". Начало – в 19:00 по киевскому времени. Рассказываем. кто фаворит дуэли.

В Серии А стартовал седьмой тур чемпионата Италии. Главные поединки уикенда вынесены на воскресенье, в том числе и битва между Ромой и Аталантой, сообщает 24 канал.

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Обе команды неплохо стартовали в чемпионате Италии. Римляне выиграли 4 из шести матчей, набрав 13 очков. Это всего на балл меньше, чем у трех лидеров турнира.

Одним из них как раз является Аталанта. Команда Руслана Малиновского еще не проигрывала (4 победы и 2 ничьих), поэтому делит первое место с Наполи и Миланом.

Прогноз от Favbet

Несмотря на равенство сил в противостоянии, букмекеры смогли выделить победителя в матче. По их мнению, им является играющая дома Рома. Коэффициент на победу подопечных Жозе Моуриньо составляет 2,12.

В свою очередь шансы Аталанты оцениваются в 3,50, а вероятность ничьи – 3,60. При этом эксперты считают, что матч будет результативным:

обе убьют – 1,69

тотал больше 1,5 – 1,25

тотал больше 2,5 – 1,84

Кто забьет

Среди авторов глав главными фаворитами являются логично форварды Ромы. На Тэмми Абрахама дают 2,30, а на Пауло Дибалу – 2,55. А вот Руслан Малиновский в этом рейтинге шестой (4,00):

Тэмми Абрахам (Рома) – 2,30

Пауло Дибала (Рома) – 2,55

Луис Муриэль (Аталанта) – 2,75

Расмус Хойлунд (Аталанта) – 3,55

Марио Пашалич (Аталанта) – 3,75

Руслан Малиновский (Аталанта) – 4,00

Лоренцо Пеллегрини (Рома) – 4,00

Адемола Лукман (Рома) – 4,00

. Рома и Аталанта отыграли 134 очных матча. Почти половину выиграли римляне (62). Еще 43 поединка завершились вничью. а в 29-х торжествовала Аталанта.