В Серії А стартував сьомий тур чемпіонату Італії. Головні поєдинки вікенду винесені на неділю, в тому числі і битва між Ромою та Аталантою, повідомляє 24 канал.

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Обидві команди непогано стартували в чемпіонаті Італії. Римляни виграли 4 з шести матчів, набравши 13 очок. Це всього на бал менше, ніж у трьох лідерів турніру.

Одним з них як раз є Аталанта. Команда Руслана Маліновського ще не програвала (4 перемоги та 2 нічиї), тому ділить перше місце із Наполі та Міланом.

Прогноз від Favbet

Попри рівність сил у протистоянні, букмекери змогли виділити фаворита у матчі. На їх думку, ним є Рома, яка грає вдома. Коефіцієнт на перемогу підопічних Жозе Моуріньо складає 2,12.

В свою чергу шанси Аталанти оцінюються в 3,50, а вірогідність нічиї – 3,60. При цьому експерти вважають, що матч буде результативним:

обидві заб'ють – 1,69

тотал більше 1,5 – 1,25

тотал більше 2,5 – 1,84

Хто заб'є

Серед авторів голів головними фаворитами є форварди Роми, що логічно. На Теммі Абрахама дають 2,30, а на Пауло Дібалу – 2,55. А ось Руслан Маліновський в цьому рейтингу аж шостий (4,00):

Теммі Абрахам (Рома) – 2,30

Пауло Дібала (Рома) – 2,55

Луїс Муріель (Аталанта) – 2,75

Расмус Хойлунд (Аталанта) – 3,55

Маріо Пашаліч (Аталанта) – 3,75

Руслан Маліновський (Аталанта) – 4,00

Лоренцо Пеллегріні (Рома) – 4,00

Адемола Лукман (Рома) – 4,00

Цікава статистика. Рома та Аталанта відіграли 134 очних матчі. Майже половину виграли римляни (62). Ще 43 поєдинки завершились внічию. а у 29-ох тріумфувала Аталанта.