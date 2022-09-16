Известный форвард Марио Балотелли попал в скандальную историю. Экс-игрок сборной Италии был замечен нетрезвым в ночном клубе Швейцарии.

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32-летний итальянец этим летом перешел в Сьон, но за новую команду провел пока два матча. После последнего поединка клуб заявил, что Марио не тренируется из-за проблем со здоровьем.

Однако игрока увидели на выходе одного из ночных клубов Лозанны. Покидая его, Балотелли был в нетрезвом состоянии и едва мог сам уходить, поэтому опирался на двух человек.

Как Балотелли покидал клуб Лозанны:

Звездное прошлое Балотелли

За свою карьеру Марио поиграл за такие гранды как Интер, Милан, Манчестер Сити, Ливерпуль и Марсель. Прошлый сезон игрок провел в Турции у Адана Демирспора.

Среди главных трофеев нападающего – три чемпионства в Серии А и триумф в ЛЧ с Интером, а также золото АПЛ из Манчестер Сити. За сборную Италии Балотелли забил 14 голов в 36 поединках, выиграв серебро на Евро-2012.