Рома – Аталанта: где смотреть онлайн матч Серии А
Матч Рома – Аталанта начнется в 19:30. По телевидению поединок в прямом эфире покажет телеканал "Футбол 2".
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Смотреть онлайн Рома – Аталанта можно легально на платформе Oll.tv. Однако доступ к трансляции платный и требует регистрации. Доступ на 24 часа к трансляциям всех матчей на этом сервисе обойдется в 62 гривны.
Зато месячный абонемент на просмотр футбольных матчей можно заказать за 109 гривен. За 189 гривен можно оформить подписку xtra sport oll inclusive, где кроме спортивных каналов, есть еще немало и другого контента.
За 249 гривен в месяц можно подписать на ultra oll inclusive, куда включены все доступы на Oll.tv.
- После 31 матча Аталанта набрала 64 очка и удерживает второе место. Клуб из Бергамо может побороться за серебряные награды.
- Зато Рома имеет на 10 очков меньше и вряд ли сможет побороться за попадание в топ-4, что гарантирует участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне.
- "Волки" не побеждают Аталанту 6 подряд поединков: 4 поражения и 2 ничьи.