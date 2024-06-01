Одна из самых нелепых травм: теннисист ударил ногой щит, после чего снялся с Ролан Гаррос

В матче второго круга Открытого чемпионата Франции по теннису Артур Рендеркнех встречался с Томасом Этчеверри. Во время поединка француз в одном из эпизодов не сдержал эмоций, что имело для него катастрофические последствия.

Рендеркнех считался аутсайдером встречи против аргентинца, однако был близок к сенсации. Он выиграл первые 2 сета, но после этого у французского теннисиста начались проблемы, пишет 24 Канал.

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Не смог сдержать эмоции

Он без шансов отдал третий сет, а в четвертом уступал 0:2. В третьем гейме Рендеркнех имел шанс сделать брейк, но не реализовал три брейк-поинта.

Это вывело его из равновесия и француз толкнул рекламный щит ногой. Эпизод не выглядел слишком агрессивно, однако имел большие последствия для теннисиста.

Небольшая вспышка ярости привела к травме стопы. Артур сначала был вынужден взять медицинский перерыв, а затем не смог продолжить матч и снялся с турнира.

Встреча закончилась со счетом 3:6, 6:7 (8:10), 6:1, 5:0 в пользу Этчеверри.

Как Рендеркнех получил травму: смотрите видео

Отметим, что в 1/16 финала Томас Этчеверри встретится с седьмой ракеткой мира Каспером Руудом. Поединок состоится 1 июня и начнется не раньше 18:30.

Что известно об Артуре Рендеркнехе