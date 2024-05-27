Невероятный камбэк: Свитолина вырвала победу в драматичном матче первого круга Ролан Гаррос

В понедельник, 27 мая, Элина Свитолина стартовала на Открытом чемпионате Франции по теннису. Она провела матч с Каролиной Плишковой в рамках первого круга Ролан Гаррос.

Элина Свитолина - Каролина Плишкова 2:1 (3:6, 6:4, 6:2)

Матч длился почти два часа. Украинка проиграла в первом сете, однако впоследствии перехватила инициативу, что помогло ей победить, пишет 24 канал.

Феерический камбэк Свитолиной

Украинская теннисистка начала матч с преимущества, но в итоге первого сета уступила сопернице. Во втором сете Свитолина взяла реванш и одержала победу. В решающем третьем сете украинка уверенно поставила точку в матче и одолела соперницу.

В течение поединка Свитолина продемонстрировала три подачи навылет, две двойные ошибки и реализовала 7 из 13 брейков. Ее соперница, Плишкова, ответила тремя эйсами, 5 двойными ошибками и 5 из 10 брейкпоинтов.

Видеообзор матча Свитолина – Плишкова

Для Элины Свитолиной Ролан Гаррос-2024 стал одиннадцатым, когда она играет в основной сетке. В следующем круге украинка сыграет с победительницей матча Фиона Ферро (№142 WTA) - Диан Парри (№61 WTA).

Открытый чемпионат Франции-2024 по теннису продлится до 9 июня.