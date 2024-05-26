Лаура Пигосси (Бразилия) – Марта Костюк (Украина) 1:2 (5:7, 7:6(4), 4:6)
В первом круге Ролан Гаррос украинской теннисистке Марте Костюк досталась в соперницы Лаура Пигосси из Бразилии. Против 119-й ракетки мира украинка сыграла впервые, пишет 24 Канал.
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Перерыв на дождь помог Костюк
В начале первого сета инициативой владела Пигосси, которая вела в счете 4:2. Украинка сумела сравнять счет и вырвать победу 7:5.
Во второй партии шла равная борьба. И все же бразильской теннисистке улыбнулась фортуна на тай-брейке и она завершила сет в свою пользу.
В решающем сете Пигосси вела в счете 4:2, когда из-за дождя матч вынужденно остановили почти на полтора часа. После возобновления Марта сумела переломить ход встречи и одержать победу.
В общем этот тяжелый поединок длился три часа. В следующем круге Костюк сыграет против хорватки Донны Векич.
Как сыграли другие украинки
- К сожалению, в первом круге прекратила борьбу на турнире Леся Цуренко. Украинка встречалась с Донной Векич. Наша теннисистка сыграла почти весь первый сет, но из-за травмы спины вынуждена была сняться.
- Зато Даяна Ястремская одержала волевую победу и пробилась в следующий раунд Ролан Гаррос. Украинка обыграла Айлу Томлянович из Австралии со счетом 2:1 (3:6, 6:3, 6:3).