Лаура Пигосси (Бразилия) – Марта Костюк (Украина) 1:2 (5:7, 7:6(4), 4:6)

В первом круге Ролан Гаррос украинской теннисистке Марте Костюк досталась в соперницы Лаура Пигосси из Бразилии. Против 119-й ракетки мира украинка сыграла впервые, пишет 24 Канал.

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Перерыв на дождь помог Костюк

В начале первого сета инициативой владела Пигосси, которая вела в счете 4:2. Украинка сумела сравнять счет и вырвать победу 7:5.

Во второй партии шла равная борьба. И все же бразильской теннисистке улыбнулась фортуна на тай-брейке и она завершила сет в свою пользу.

В решающем сете Пигосси вела в счете 4:2, когда из-за дождя матч вынужденно остановили почти на полтора часа. После возобновления Марта сумела переломить ход встречи и одержать победу.

В общем этот тяжелый поединок длился три часа. В следующем круге Костюк сыграет против хорватки Донны Векич.

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