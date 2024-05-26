Лаура Пігоссі (Бразилія) – Марта Костюк (Україна) 1:2 (5:7, 7:6(4), 4:6)

У першому колі Ролан Гаррос українській тенісистці Марті Костюк дісталася в суперниці Лаура Пігоссі з Бразилії. Проти 119-ї ракетки світу українка зіграла вперше, пише 24 Канал.

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Перерва на дощ допомогла Костюк

На початку першого сету ініціативою володіла Пігоссі, яка вела в рахунку 4:2. Українка зуміла зрівняти рахунок та вирвати перемогу 7:5.

У другій партії точилася рівна боротьба. Та все ж бразильській тенісистці посміхнулася фортуна на тай-брейку і вона завершила сет на свою користь.

У вирішальному сеті Пігоссі вела в рахунку 4:2, коли через дощ матч вимушено зупинили майже на півтори години. Після поновлення Марта зуміла переломити хід зустрічі та здобути перемогу.

Загалом цей важкий поєдинок тривав три години. В наступному колі Костюк зіграє проти хорватки Донни Векич.

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