Роковые осложнения: Пеле больше не реагирует на химиотерапию

Лечение "короля футбола" Пеле перестало давать результат. Химиотерапию решили остановить, а легендарного футболиста перевели на паллиативное лечение.

Пеле не смог побороть рак кишки. В настоящее время врачи только пытаются утихнуть боль бразильской звезды.

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Кроме основных симптомов рака кишки, у бывшего футболиста была одышка и отеки по всему телу. Сейчас он получает только успокаивающее лечение, поскольку не подвергается инвазивным методам лечения (процедура, связанная с проникновением через естественные внешние барьеры организма, например инъекция, или хирургическая операция). Паллиативное лечение назначают пациентам с прогрессирующими и потенциально опасными для жизни заболеваниями. Пеле остается в больнице для продолжения лечения.

Также дочь Пеле Келли опровергает информацию и спихивает все на гиперболизацию со стороны журналистов:

"Нет ничего неожиданного, нет чрезвычайной ситуации. СМИ снова чрезмерно на все реагируют", – сказала Келли.