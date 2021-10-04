Дублем в матче альянса против Агробизнеса отметился Николай Агапов. На 85-й минуте он забил свой второй гол в этом матче. Хотя забить ему помог курьезный случай.

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Он получил заброс со своей половины поля на ход, и в борьбе с соперником решил пробить по воротам. Мяч должен был довольно уверенно забирать вратарь. Но перед голкипером он неожиданно отбился от неровности на газоне, и пролетел над голкипером.

Стоит отметить, что этот гол помог Альянсу одержать победу. Ведь через несколько минут после гола Агапова Агробизнес забил второй гол.

Эта победа помогла Альянсу подняться на второе место в турнирной таблице.

Видео курьезного гола Агапова

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