Дублем у матчі Альянсу проти Агробізнесу відзначився Микола Агапов. На 85-й хвилині він забив свій другий гол у цьому матчі. Хоча забити йому допоміг курйозний випадок.

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Він отримав закидання зі своєї половини поля на хід, і в боротьбі з суперником вирішив пробити по воротах. М'яч мав доволі впевнено забирати воротар. Але перед голкіпером він неочікувано відбився від нерівності на газоні, та пролетів над голкіпером.

Варто відзначити, що цей гол допоміг Альянсу здобути перемогу. Адже за декілька хвилин після голу Агапова Агробізнес забив другий гол.

Ця перемога допомогла Альянсу піднятися на друге місце в турнірній таблиці.

Відео курйозного голу Агапова

(якщо відео не відкривається, його можна переглянути за посиланням)