Непобежденный украинец проведет первый чемпионский бой в карьере
17 августа 2024, 21:45Читати новину українською
Источник:ToroPromotions INC
Украинский супертяжеловес Цотне Рогава получил поединок за чемпионский пояс. Соперником нашего боксера будет американец Александр Флорес.
Промоутерское агентство ToroPromotions INC анонсировало бой между украинцем Цотне Рогавой и американцем Александром Флоресом. На кону поединка будет стоять чемпионский пояс WBC USA.
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Чемпионский экзамен для украинца
Бой с участием непобежденного украинца состоится 28 сентября в Лос-Анджелесе. Для Рогавы это уже будет седьмой поединок в этом году.
Рогава будет драться с Флоресом / фото ToroPromotions INC
Профессиональная карьера Рогавы
- Напомним, что Цотне Рогава – двукратный чемпион Украины по боксу. В составе сборной принимал участие в Олимпийских играх в Токио.
- В апреле 2021 года Рогава провел дебютный поединок на профи-ринге. С того времени он одержал 9 побед в 9 боях. В 7 схватках украинец грузинского происхождения завершал бой досрочно.
- Свой последний бой 31-летний боксер провел в июне этого года, когда победил 45-летнего американца Джона Болдена. Судьи единогласно отдали победу Рогаве.