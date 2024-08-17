Непобежденный украинец проведет первый чемпионский бой в карьере

Украинский супертяжеловес Цотне Рогава получил поединок за чемпионский пояс. Соперником нашего боксера будет американец Александр Флорес.

Промоутерское агентство ToroPromotions INC анонсировало бой между украинцем Цотне Рогавой и американцем Александром Флоресом. На кону поединка будет стоять чемпионский пояс WBC USA.

Читайте также Давно ждал такого соперника, – Мбилли оценил Деревянченко как оппонента

Чемпионский экзамен для украинца

Бой с участием непобежденного украинца состоится 28 сентября в Лос-Анджелесе. Для Рогавы это уже будет седьмой поединок в этом году.

Рогава будет драться с Флоресом / фото ToroPromotions INC

Профессиональная карьера Рогавы