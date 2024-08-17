Промоутерська агенція ToroPromotions INC анонсувала бій між українцем Цотне Рогавою та американцем Александром Флоресом. На кону поєдинку стоятиме чемпіонський пояс WBC USA.
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Чемпіонський іспит для українця
Бій за участю непереможеного українця відбудеться 28 вересня в Лос-Анджелесі. Для Рогави це вже буде сьомий поєдинок в цьому році.
Рогава битиметься з Флоресом / фото ToroPromotions INC
Професійна кар'єра Рогави
- Нагадаємо, що Цотне Рогава – дворазовий чемпіон України з боксу. У складі збірної брав участь в Олімпійських іграх в Токіо.
- У квітні 2021 року Рогава провів дебютний поєдинок на профі-рингу. З того часу він здобув 9 перемог у 9 боях. У 7 сутичках українець грузинського походження завершував бій достроково.
- Свій останній бій 31-річний боксер провів у червні цього року коли переміг 45-річного американця Джона Болдена. Судді одноголосно віддали перемогу Рогаві.