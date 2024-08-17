Промоутерська агенція ToroPromotions INC анонсувала бій між українцем Цотне Рогавою та американцем Александром Флоресом. На кону поєдинку стоятиме чемпіонський пояс WBC USA.

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Чемпіонський іспит для українця

Бій за участю непереможеного українця відбудеться 28 вересня в Лос-Анджелесі. Для Рогави це вже буде сьомий поєдинок в цьому році.

Рогава битиметься з Флоресом / фото ToroPromotions INC

Професійна кар'єра Рогави