Світовий чоловічий теніс попрощався з одною із легенд. Про закінчення професійної кар'єри оголосив Роджер Федерер.
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41-річний швейцарець повідомив про це на своїй сторінці в інстаграм. Він пообіцяв повернутися в теніс, але вже не на професійному рівні.
Кубок Лейвера наступного тижня в Лондоні стане моїм останнім турніром ATP. Я буду більше грати в теніс у майбутньому, звичайно, але тільки не на турнірах Grand Slam чи тура,
– каже Роджер.
Слід Федерера в історії тенісу
Роджер не виходив на корт після Вімблдона-2021 через травму. За свою кар'єру швейцарський тенісист виграв 103 різних титули, поступаючись у цьому показнику лише Джиммі Коннорсу (109).
При цьому Федерер 20 разів тріумфував на турнірах Grand Slam, поступаючись за цим показником лише Джоковичу (21) та Надалю (22):
- 8 перемог на Вімблдоні
- 6 перемог на Australian Open
- 5 перемог на US Open
- 1 перемога на Ролан Гаррос
Також Роджер вигравав Олімпіаду у 2008 році та шість разів – Підсумковий турнір АТР. За професійну кар'єру швейцарець виграв 130,5 мільйона доларів призових (третій показник в чоловічому тенісі).