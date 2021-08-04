Реванш за все поколения, – эмоциональная реакция родителей украинских синхронисток на "бронзу"

Украинки Анастасия Савчук и Марта Федина завоевали бронзовую медаль за артистическое плавание на Олимпиаде-2020. Их родители эмоционально отреагировали на достижение спортсменок.

Сразу после объявления результатов отец Фединой расплакался. Его жена заверила, что он так не плакал, даже когда родилась дочь.

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Родственники болели за девушек дома. Первой реакцией была радость и благодарность тренерам.

"Вера и мастерство тренеров, талант и настойчивость девушек дали результат, которого мы так долго ожидали", – отметила мама синхронистки, Камила Федина.

Реванш за предыдущие поколения

"Бронза" Фединой и Савчук стала первой олимпийской медалью в истории Украины за артистическое плавания. Мама Анастасии Савчук расплакалась от радости и до сих пор не может поверить, что ее ребенок вырос в звезду спорта.

"Сегодня был реванш за всех, за все поколения, которые к этим медалям шли", – прокомментировала Ив Савчук.

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По ее словам, она испытывает гордость и радость за достижение дочери. Анастасия Савчук и Марта Федина впервые выступили на Олимпиаде в дуэте и еще должны показать себя в составе команды.

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Достижения сборной Украины на Олимпиаде-2020

Бронзовая медаль харьковских синхронисток стала 10 для Украины на этих соревнованиях. В сокровищнице сборной – еще 6 "бронз".

Жан Беленюк завоевал 4 августа первое "золото" для Украины. Серебряные награды получил борец Парвиз Насибов и пловец Михаил Романчук.