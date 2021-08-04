Одразу після оголошення результатів батько Федіної розплакався. Його дружина запевнила, що він так не плакав, навіть коли народилася донька.

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Родичі вболівали за дівчат удома. Першою реакцією була радість та вдячність тренерам.

"Віра та майстерність тренерів, талант і наполегливість дівчат дали результат, на який ми так довго чекали", – зазначила мама синхроністки, Каміла Федіна.

Реванш за попередні покоління

"Бронза" Федіної та Савчук стала першою олімпійською медаллю в історії України за артистичне плавання. Мама Анастасії Савчук розплакалася від радості та досі не може повірити, що її дитина виросла у зірку спорту.

"Сьогодні був реванш за всіх, за усі покоління, які до цих медалей йшли", – прокоментувала Ів Савчук.

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За її словами, вона відчуває гордість та радість за здобуток доньки. Анастасія Савчук і Марта Федіна вперше виступили на Олімпіаді в дуеті та ще мають показати себе у складі команди.

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Досягнення збірної України на Олімпіаді-2020

Бронзова медаль харківських синхроністок стала 10 для України на цих змаганнях. У скарбниці збірної – ще 6 "бронз".

Жан Беленюк виборов 4 серпня перше "золото" для України. Срібні нагороди здобув борець Парвіз Насібов та плавець Михайло Романчук.