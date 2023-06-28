"Испугался и выпустил мяч из рук": одноклубник Цыганкова уверен, что Нещерет облажался на Евро

Вингер молодежной сборной Испании поделился впечатлениями от матча с Украиной. Футболист убежден, что забил "чистый" гол.

Сборные Испании и Украины выдали результативный, но довольно курьезный поединок на Евро-2023 (2:2). Один из эпизодов до сих пор мог остаться для кого-то загадкой.

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Бдительный арбитр

Сине-желтые и Фурия Роха уверенно преодолели групповой этап континентального турнира, дважды одолев своих соперников и сыграв между собой в ничью. Матч за судьбу победителя квартета вышел действительно насыщенным на эмоции и голы, однако было достаточно и ошибок от молодых исполнителей. В частности, в первом тайме украинцы подарили своему сопернику на выходы один на один со своим голкипером на ровном месте, а во втором забили курьезный гол в свои ворота. Однако счет в матче мог быть открыт еще раньше.

Когда на табло еще горели нули, испанцам все же удалось забить гол, который арбитр, по мнению испанцев по непонятным причинам, не засчитал. Дело в том, что Руслан Нещерет выбежал на угол штрафной и забрал мяч в свои руки. Голкипер хотел быстро ввести его обратно в игру и попал себе в ногу. Мяч отскочил к ногам игрока Жироны Родриго Рикельме, который закатил его в пустые ворота. Казалось, что Нещерет совершил глупую ошибку, но вот арбитр сразу отменил якобы чистый гол. И оказался прав.

Дело в том, что Родриго Рикельме потянул Руслана за руку, в которой он держал мяч. Такое движение испанского футболиста немного "подкорректировало" действия голкипера украинской команды, из-за чего и произошел забавный эпизод. Однако представитель "Фурии Роха" уверен, что контакта с Нещеретом не было, а голкипер банально его испугался.

Вратарь хотел быстро ввести мяч. Я сделал вид, что хочу его остановить. Похоже, он испугался и уронил мяч из рук. Гол был забит справедливо, по моему мнению. Судья сказал, что его предупредили через наушник, что я схватил вратаря, но это не так,

– сказал Рикельме.

Благодаря тому, что испанцы не проиграли украинцам, они смогли выиграть квартет и занять первое место в группе, что позволит им попасть на слабую команду в четвертьфинале турнира (на команду, которая займет второе место в своей группе). Украинцы же сразятся с победителем квартета D, где на такое звание претендуют Франция и Италия.