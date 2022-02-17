Спростував інформацію

Пресслужба Труа повідомила, що достроково розриває оренду з Жерсоном Родрігесом. Футболіст повернеться у Динамо, якому належить його контракт. Однак сам футболіст не підтвердив цю інформацію.

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Він спростовує те, що більше не є гравцем французького клубу. Родрігес назвав це все брехнею та більше ніяк не прокоментував цю дивну ситуацію.

Футболіст зазначив, що усі пояснення може дати його менеджер.

У Труа ж зазначили, що вигнали скандального легіонера у якості запобіжного заходу.

Родрігес вже був виключений із заявки Труа

  • Наприкінці 2021 року футболіст опинився поза заявкою команди. Але після того, як клубу очолив новий головний тренер Бруно Ірлес Родрігеса знову повернули у клуб.
  • Жерсон був орендований 31 серпня 2021-го. У контракті оренди було право викупу футболіста.
  • За французький клуб встиг зіграти 12 матчів, у яких забив один гол та зробив один асист.
  • Труа після 24 турів йде поблизу зони вильоту з Ліги 1 – 16-те місце серед 20 клубів.