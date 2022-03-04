Родители моей жены уже вторично убегают от российской агрессии, – Руслан Малиновский
Источник:Футбол 1/2/3
Игрок Аталанты Руслан Малиновский раньше проживал со своей семьей в Житомире. Сейчас этот город страдает от рук российских кафиров.
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Спортсмен заверил, что его родственники выехали за город и находятся в безопасности. Футболист постоянно находится с ними на связи.
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Они сейчас за городом. Можно сказать в безопасности. Я с ними на связи каждый день. Их также поддерживают и родные моей жены Роксаны. Помогаем им, как можем,
– сказал Малиновский.
Родственники жены футболиста Роксаны родом из Крыма. После аннексии полуострова они переехали в Одессу.
"Да. Они были вынуждены покинуть Крым после его аннексии Россией. Отец жены потерял работу и семья переехала в Одессу", – рассказал Руслан.
Отныне родители Роксаны уже вторично убегают от российской агрессии.
Совершенно верно. Я вижу это все своими глазами,
– добавил Малиновский.
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