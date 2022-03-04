Родные Руслана остались в Украине

Спортсмен заверил, что его родственники выехали за город и находятся в безопасности. Футболист постоянно находится с ними на связи.

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Они сейчас за городом. Можно сказать в безопасности. Я с ними на связи каждый день. Их также поддерживают и родные моей жены Роксаны. Помогаем им, как можем,

– сказал Малиновский.

Родственники жены футболиста Роксаны родом из Крыма. После аннексии полуострова они переехали в Одессу.

"Да. Они были вынуждены покинуть Крым после его аннексии Россией. Отец жены потерял работу и семья переехала в Одессу", – рассказал Руслан.

Отныне родители Роксаны уже вторично убегают от российской агрессии.

Совершенно верно. Я вижу это все своими глазами,

– добавил Малиновский.

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