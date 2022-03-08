Родился в России, но я – украинец, – Алиев о решении вступить в территориальную оборону

Экс-игрок Динамо Александр Алиев сразу после нападения российских оккупантов присоединился к территориальной обороне Киевской области. Футболист прокомментировал свое решение.

Алиев: Я не мог стоять в стороне

Спортсмен отметил, что родился в России, однако считает себя украинцем. По словам Алиева, он желает светлого будущего своим детям, потому и решил защищать Украину.

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Я родился в России. Но с 37 лет жизни 24 провел в Украине. Я украинец, здесь родились мои дети. В России только родился, но уже украинец.

Мне очень больно было смотреть на происходящее на Донбассе. А теперь я увидел все это своими глазами, видят это и мои дети. Конечно, война на Донбассе – очень больно, а сейчас это происходит по всей Украине.

Как мужчина, не мог стоять в стороне. Сначала сделал так, чтобы мои дети отсюда уехали и этого не видели. Было очень досадно, когда мои дети плачут и говорят: "Папа, нам страшно". Мое дело было отправить их и пойти защищать Украину", – сказал Алиев.

Ранее футболист ясно дал понять, что не собирается покидать Украину.

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