В погоне за нефтяными деньгами: топ-форвард Ливерпуля продолжит карьеру в Саудовской Аравии

Клуб АПЛ не захотел продлевать контракт с Роберто Фирмино. Бразильцем интересовалась Барселона, но тот решил поехать доигрывать в Азию.

Этим летом клубы из Саудовской Аравии начали подписывать топовых игроков из Европы. Еще зимой на Ближний Восток переехал Криштиану Роналду, став игроком Аль-Насра.

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Теперь же одним из самых активных является Аль-Ахли из Джидды. Клуб уже подписал кипера Челси Эдуара Мэнди, а теперь пополнился еще одной звездой из АПЛ.

Новичком саудовского клуба стал нападающий Роберто Фирмино. 31-летний бразилец перебрался на правах свободного агента, подписав контракт на три года.

Последней командой Фирмино был Ливерпуль, к которому Роберто присоединился в 2015 году из Хоффенхайма. За это время нападающий провел 362 матча за мерсисайдцев, отличившись 111 голами.

Он был частью звездного трио вместе с Мохаммедом Салахом и Садио Мане. Под руководством Юргена Клоппа Фирмино выиграл семь трофеев:

Лига чемпионов 2018-2019

Суперкубок УЕФА-2019

Клубный чемпионат мира-2019

чемпионат Англии 2019-2020

Кубок Англии 2021-2022

Кубок английской лиги 2021-2022

Суперкубок Англии-2022

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Также Роберто является игроком сборной Бразилии, за которую выступает забивший 17 голов в 55-ти матчах. С ней он становился победителем Копа Америка-2019 и вицечемпионом турнира в 2021 году.

. Аль-Ахли является трехкратным чемпионом Саудовской Аравии и дважды играл в финале азиатской Лиги чемпионов. В прошлом сезоне команда выиграла второй дивизион Саудовской Аравии и вышла в элитную лигу.