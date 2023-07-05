Цього літа клуби з Саудівської Аравії почали підписувати топових гравців з Європи. Ще взимку на Ближній Схід переїхав Кріштіану Роналду, ставши гравцем Аль-Насра.

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Тепер же одним з найактивніших є Аль-Ахлі з Джидди. Клуб вже підписав кіпера Челсі Едуара Менді, а тепер поповнився ще однією зіркою з АПЛ.

Новачком саудівського клубу став нападник Роберто Фірміно. 31-річний бразилець перебрався на правах вільного агента, підписавши контракт на три роки.

Останньою командою Фірміно був Ліверпуль, до якого Роберто приєднався аж у 2015 році з Хоффенхайма. За цей час нападник провів 362 матчі за мерсисайдців, відзначившись 111 голами.

Він був частиною зіркового тріо разом із Мохамедом Салахом та Садіо Мане. Під керівництвом Юргена Клоппа Фірміно виграв сім трофеїв:

Ліга чемпіонів 2018-2019

Суперкубок УЄФА-2019

Клубний чемпіонат світу-2019

чемпіонат Англії 2019-2020

Кубок Англії 2021-2022

Кубок англійської ліги 2021-2022

Суперкубок Англії-2022

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Також Роберто є гравцем збірної Бразилії, за яку виступає забив 17 голів у 55-ти матчах. З нею він ставав переможцем Копа Америка-2019 та віцечемпіоном турніру у 2021-му.

Довідка. Аль-Ахлі є триразовим чемпіоном Саудівської Аравії та двічі грав у фіналі азійської Ліги чемпіонів. Минулого сезону команда виграла другий дивізіон Саудівської Аравії та вийшла у елітну лігу.