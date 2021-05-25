Forza Shakhtar: Де Дзерби впервые прокомментировал назначение тренером Шахтера

Новый главный тренер Шахтера Роберто Де Дзерби поделился эмоциями от начала сотрудничества с "горняками" и рассказал о своих планах.
Итальянский наставник прокомментировал подписание контракта с украинским клубом.
Смотрите также Роберто Де Дзерби официально возглавил Шахтер
"Я очень рад и счастлив вместе с тренерским штабом оказаться здесь и стать частью такого большого клуба. Для нас это вызов и прекрасная возможность профессионального роста. Надеемся, что и здесь сможем хорошо выполнить свою работу", – заявил он.
"Хотим привить команде наше видение футбола и, конечно, хотим побеждать. Это очень важно. Forza Shakhtar", – сказал Де Дзерби.
Что известно о назначении Де Дзерби
- На тренерском мостике Шахтера Де Дзерби сменил португальца Луиша Каштру. После успешного сезона-2019/2020 Каштру не смог выиграть с Шахтером ни одного титула в 2021 году.
- Предыдущим клубом Де Дзерби был итальянский Сассуоло, в котором тренер работал с 2018 года. На протяжении тренерской карьеры Де Дзерби возглавлял Дарфо Боарио, Фоджу, Палермо и Беневенто.
- По информации СМИ, Шахтер будет платить Де Дзерби 4 миллиона евро в год.