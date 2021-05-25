Forza Shakhtar: Де Дзерби впервые прокомментировал назначение тренером Шахтера

Новый главный тренер Шахтера Роберто Де Дзерби поделился эмоциями от начала сотрудничества с "горняками" и рассказал о своих планах.

Итальянский наставник прокомментировал подписание контракта с украинским клубом.

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"Я очень рад и счастлив вместе с тренерским штабом оказаться здесь и стать частью такого большого клуба. Для нас это вызов и прекрасная возможность профессионального роста. Надеемся, что и здесь сможем хорошо выполнить свою работу", – заявил он.

"Хотим привить команде наше видение футбола и, конечно, хотим побеждать. Это очень важно. Forza Shakhtar", – сказал Де Дзерби.

Что известно о назначении Де Дзерби