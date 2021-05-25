Італійський наставник прокоментував підписання контракту з українським клубом.

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"Я дуже радий і щасливий разом з тренерським штабом опинитися тут і стати частиною такого великого клубу. Для нас це виклик і прекрасна можливість професійного росту. Сподіваємося, що і тут зможемо добре виконати свою роботу", – заявив він.

"Хочемо прищепити команді наше бачення футболу і, звичайно, хочемо перемагати. Це дуже важливо. Forza Shakhtar", – сказав Де Дзербі.

Що відомо про призначення Де Дзербі