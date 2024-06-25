Стабильностью там не пахнет: экс-тренер Шахтера возглавит бывшую команду Руслана Малиновского

Роберто Де Дзерби решил сменить середняка АПЛ и гранда чемпионата Франции. Там неудачно полгода поиграл футболист сборной Украины.

Итальянский тренер Роберто Де Дзерби оказался вожделенным на трансферном рынке этим летом. К тренеру Брайтона проявляли интерес несколько топ-клубов, среди которых Бавария, Ливерпуль и Челси.

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Новая страна для Роберто

Сам же итальянец объявил об уходе из Брайтона после завершения сезона 2023-2024. Теперь стал известен клуб, где продолжит свою карьеру экс-тренер Шахтера.

Французский Марсель объявил о договоренности с Де Дзерби о сотрудничестве. Клуб сообщил, что работает над подписанием контракта с Роберто и его прибытием во Францию.

Инсайдеры сообщают, что 45-летний итальянец согласовал договор на три сезона, до 2027 года. Брайтон должен получить компенсацию в 6 миллионов за коуча.

Отметим, что в прошлом сезоне Марсель дошел до полуфинала Лиги Европы, но занял восьмое место в Лиге 1. В течение кампании 2023-2024 командой руководили аж четыре разных тренера.

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Достижения Де Дзерби

Напомним, что до Брайтона Де Дзерби возглавлял Фоджу, Палермо, Беневенто, Сассуоло и Шахтер. В донецком клубе Роберто поработал всего полгода и покинул команду из-за полномасштабной войны с Россией.

В Брайтоне итальянец достиг существенного прогресса. В первый сезон команда заняла шестое место и впервые в своей истории вышла в еврокубки (Лига Европы). Там "чайки" остановились в 1/8 финала. Кроме этого, Брайтон выходил в полуфинал Кубка Англии.