В воскресенье, 19 мая, в рамках заключительного тура Лиги 1 Гавр принимал дома Марсель. Гости победили со счетом (1:2).

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На футболистов Марселя напали с оружием

Инцидент произошел ночью после возвращения с выездного поединка. Жан Онана, Бамо Меите и Фарис Мубманья возвращались домой на своих автомобилях, однако по дороге на них напали вооруженные люди. За ними также ехал Бамо Мейт, который стал свидетелем инцидента из своей машины.

Футболистам удалось убежать от нападавших, в них было сделано несколько выстрелов. На автомобилях было найдено по несколько следов от пуль. Жертв нет.

Прокуратура Марселя начала расследование, которое поручила специализированному отделу по борьбе с организованной преступностью.

Справка. Сезон-2023/2024 Лиги 1 Марсель закончил на 8 позиции. Команде не хватило 2 очка, чтобы побороться за еврокубки.

Интересно, что в 2023 году в Марсель перешел украинец Руслан Малиновский, который сейчас на правах аренды выступает за Дженоа.