Роберто Де Дзерби номинирован на звание лучшего тренера сезона в АПЛ. С итальянцем за звание будут бороться еще маститые 5 специалистов.

Достойно внимания Продадут Лунина по хорошему предложению: известна судьба игроков Реала и Анчелотти после фиаско в ЛЧ

Хорошо поработав

Английская Премьер-лига объявила кандидатов на "корону" лучшему наставнику по итогам сезона в рамках чемпионата. В небольшой список попал и бывший тренер донецкого Шахтера Роберто Де Дзерби, удививший многих своими выступлениями с Брайтоном. Сейчас "чайки" занимают 6-е место чемпионата Англии, претендуя на попадание в Лигу Европы, а то и при фантастическом ходе событий, и выше. Еврокубковый сезон может стать первым в истории для Брайтона.

Кстати говоря. Именно "чайки" нанесли Арсеналу болезненное разгромное поражение (0:3), фактически поставила крест на чемпионских амбициях "канониров".

Кроме Де Дзерби в список претендентов на звание лучшего коуча попали: Хосеп Гвардиола (Манчестер Сити), Микель Артета (Арсенал), Эдди Хау (Ньюкасл), Унаи Эмери (Астон Вилла) и Марко Силва (Фулхэм). Главным претендентом, конечно, считается именно наставник "горожан" Хосеп Гвардиола, поскольку его команда находится в одной победе от завоевания чемпионства. Стоит отметить, что тренер "горожан" ни разу не становился лучшим тренером месяца в АПЛ, не смотря на высокие позиции Манчестер Сити.

Напомним, что Роберто Де Дзерби возглавлял донецкий Шахтер в 2021-2022 годах, однако покинул "горняков" из-за войны, которую Россия начала на территории Украины. Именно в состоянии "кротов" итальянский специалист смог получить пока свой единственный титул в роли тренера, а именно Суперкубок Украины.