Ударили пистолетом по голове: вооруженные преступники ограбили легенду футбола во время матча Евро

Один из лучших игроков в истории футбола Роберто Баджо стал жертвой ограбления в собственном доме. Это произошло во время просмотра поединка сборных Испании и Италии.

Вечером, 20 июня, Роберто Баджо вместе с семьей смотрел матч между Испанией и Италией на Евро-2024. В это время шестеро вооруженных преступников ворвались в его дом в Альтавилла-Вичентине.

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Дерзкое ограбление звезды мирового футбола

По информации итальянских СМИ, грабители действовали очень профессионально. Свое преступление они продумали до мелочей. Они проникли в дом, когда семья Баджо была перед телевизором.

"Божественный хвостик" попытался дать отпор преступникам, но получил удар пистолетом по голове. После этого Баджо и его родных закрыли в комнате.

Грабители перевернули все комнаты в доме и похитили драгоценности, часы, а также деньги легендарного футболиста. Когда преступники ушли, Баджо выбил дверь в закрытой комнате и вызвал карабинеров.

Сообщается, что Баджо получил большую рану и несколько синяков. Его доставили в больницу, где наложили швы. Жена и трое уже взрослых детей Роберто не пострадали.

Что известно о Роберто Баджо

Итальянец в 1993 году был признан лучшим игроком мира и Европы.

Во время игровой карьеры защищал цвета Виченцы, Фиорентины, Ювентуса, Болоньи, Милана, Интера и Брешии.

В 1994 году Баджо стал серебряным призером чемпионата мира. В финальном матче против Бразилии "Божественный хвостик" не забил пенальти, который лишил Италию "золота".