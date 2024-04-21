"Реал может морально не настроиться на класико": лидер Барселоны прокомментировал предстоящий матч

В воскресенье, 21 апреля, состоится Эль-Класико между Реалом и Барселоной в рамках 32-го тура Ла Лиги. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Барселона имеет последний шанс побороться за чемпионство Испании. “Каталонцы” будут использовать возможность на максимум, чтобы реанимироваться после поражения ПСЖ в четвертьфинале Лиги чемпионов.

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Барселона знает как победить Реал

Роберт Левандовский заявил, что "каталонцы" проанализировали ошибки в противостоянии со "сливочными" и теперь знают как победить.

Мы знаем, как победить Реал. Мы знаем их и проанализировали ошибки, которые мы допустили во время последнего противостояния с ними. Мы знаем, что если мы минимизируем их сильные стороны, то сможем победить их на "Сантьяго Бернабеу",

– рассказал нападающий Барселоны.

Он также отметил, что на Реал могла повлиять эмоциональность после победы в четвертьфинале Лиги чемпионов, поэтому они могут не настроиться на будущее Эль-Класико.

Эйфория от победы над Манчестер Сити может привести к тому, что Реал не сможет морально настроиться на Эль-Класико. Это правда, что мы сыграли 70 минут в меньшинстве (против ПСЖ – 24 канал), но у нас был дополнительный день отдыха. Они отыграли 120 минут, их ждала серия пенальти и, видимо, они вернулись в Мадрид после пяти утра,

– добавил Левандовский.

Хави Эрнандес призвал футболистов Барселоны победить Реал любой ценой, поскольку в случае проигрыша ему грозит увольнение.

В сезоне-2023/24 Роберт Левандовский провел за Барселону 28 поединков в Ла Лиге, в которых забил 13 мячей и отдавал 8 голевых передач.

Напомним, что Барселона находится на второй позиции турнирной таблице чемпионата Испании. Команда набрала 70 баллов и отстает от Реала на 8 баллов.