Роберт Левандовский может получить "Золотой мяч"

В 2021 году Лионель Месси получил "Золотой мяч". Для него это седьмая награда. Хотя одним из фаворитов был поляк Роберт Левандовский. Но у него еще есть шанс добыть желанный трофей.

Почему победил Месси

"Золотой мяч" вручает издание France Football. Но для определения победителя голосуют 170 спортивных журналистов со всего мира. Они выставляют баллы пятерым лучшим игрокам из списка. Затем эти баллы суммируются, и так определяется победитель. В 2021 году Месси набрал 613 баллов. Роберт Левандовский, ставший вторым – 580.

Стоящее Месси получил Золотой мяч 2021: спорить об этом нет смысла

Главный редактор France Football Паскаль Ферре считает, что эта система является демократической. Хотя признается, что и сам поставил Левандовского на первое место в своем рейтинге.

Имеет ли шансы Левандовский получить "Золотой мяч"

В 2020 году France Football решили не вручать "Золотой мяч". И именно в этом году Левандовский продемонстрировал невероятную игру, выиграв все шесть трофеев с Баварией. И вполне мог претендовать на "Золотой мяч".

О том, что Левандовский должен был выиграть "Золотой мяч" в 2020 году сказал и Месси во время награждения.

"То, что сказал Месси, было красиво и разумно. Но я считаю, что нам не нужно принимать поспешные решения. Мы можем подумать об этом, но и должны одновременно уважать историю "Золотого мяча", которая базируется на выборах. Мы не можем быть уверены, выиграл ли бы Левандовский "Золотой мяч" в прошлом году. Мы не можем знать, потому что выборов не было. Но если честно: Левандовский в прошлом году имел большие шансы на победу", – отметил Ферре.