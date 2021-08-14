Рекорд Левандовского

Новый сезон Бундеслиги был открыт в Менхенгладбахе, где местная Боруссия принимала чемпиона Германии Баварию в так называемой старом "Дер Класикери".

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"Жеребцы" удачно начали матч, расстроив Баварию на 10 минуте поединка. Сравнял счет в игре именно Роберт Левандовский. Поляк отметился эффектным голом после подачи с углового.

Этот гол стал для 32-летнего форварда 295 в футболке Баварии в 330 матче.

Рекорд Левандовского заключается в том, что он забил в 1 туре немецкого чемпионата седьмой сезон подряд.

Также интересна минута, на которой отличился Роберт – 42. В прошлом сезоне Левандовский побил "вечный рекорд" Герда Мюллера, забив 41 гол за сезон.

Символично, что свой очередной гол в Бундеслиге Роберт провел на 42 минуте, намекая на новый рекорд.