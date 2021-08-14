Рекорд Левандовського

Новий сезон Бундесліги був відкритий у Менхенгладбаху, де місцева Боруссія приймала чемпіона Німеччини Баварію у так звано старому "Дер Класікері".

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"Жеребці" вдало розпочали матч, засмутивши Баварію на 10 хвилині поєдинку. Зрівняв рахунок у грі саме Роберт Левандовський. Поляк відзначився ефектним голом після подачі з кутового.

Цей гол став для 32-річного форварда 295 у футболці Баварії у 330 матчі.

Рекорд Левандовського полягає в тому, що він забив у 1 турі німецького чемпіонату сьомий сезон поспіль.

Також цікава хвилина, на якій відзначився Роберт – 42. У минулому сезоні Левандовський побив "вічний рекорд" Герда Мюллера, забивши 41 гол за сезон.

Символічно, що свій черговий гол у Бундеслізі Роберт провів на 42 хвилині, натякаючи на новий рекорд.