После победы над экс-чемпионом в полулегком весе Тевином Фармером, Мураталья считает, что это пропуск к чемпионскому бою. Рэймонд в этом поединке не впечатлил, но из-за качества ударов судьи отдали ему победу.

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Проспект Мураталья против Беринчика

Рэймонд заявил, что хочет драться с Денисом Беринчиком (19-0, 9 КО), чтобы забрать титул чемпиона WBO. Украинец получил его в мае 2024 года против Эмануэля Наваррете. По раздельному решению судей победу отдали Денису.

Я хочу стать чемпионом. Беринчик назвал мое имя. Я просто сейчас называю его имя,

– сказал Рэймонд.

Если бой с Беринчиком не состоится, то Мураталья хочет драться за титул WBC против Шакура Стивенсона (22-0, 10 КО).

Напомним, что украинец планировал защитить титул в поединке с Марком Чемберленом в конце этого года. Еще одним соперником Беринчика может быть Уильям Сепеда.