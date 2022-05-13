Ряд гостиниц отказывает в заселении представителям ЛГБТ-сообщества во время ЧМ-2022 в Катаре
Источник:SVT Sport
Ряд гостиниц в Катаре не готов принимать представителей ЛГБТ-сообщества во время чемпионата мира по футболу 2022 года. Об этом свидетельствует расследование SVT Sport.
В ФИФА обещали комфортные условия для каждого болельщика
Около 20 отелей, указанных на официальном сайте чемпионата мира-2022, отказывают в заселении представителям ЛГБТ-сообщества на время турнира.
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Законодательство Катара запрещает однополые отношения, однако президент ФИФА Джанни Инфантино во время состоявшегося в Дохе Конгресса организации подчеркивал, что местные власти будут способствовать посещению турниров всем болельщикам, в том числе и представителям ЛГБТ-сообществ.
Журналисты из Швеции провели собственное расследование, в ходе которого они выяснили, что в Катаре все же прибегают к дискриминации. Представители СМИ от имени гей-пары забронировали отель в Катане во время мундиаля.
Представителям ЛГБТ-сообществ рекомендуют не говорить открыто о своей ориентации при бронировании номеров. А некоторые другие отели вообще отказывают им в бронировании.
На сайте чемпионата мира доступны для бронирования номеров 69 отелей. Журналисты-расследователи получили ответы от 59 из них: у троих получило категорические отказы для заселения, тогда как еще у 20 были готовы дать разрешение на бронирование, но рекомендовали не "вести себя как геи".
С позиции отеля мы не против, но хотим вас проинформировать, что перед этим у нас возникали инциденты, когда полиция выводила из номера граждан Катара, у которых были однополые отношения,
– сказали одни из владельцев гостиницы в Катаре.
Это не первые обвинения для Катара в нарушении прав человека.К слову. Более 6500 мигрантов умерли в Катаре, работая над подготовкой страны к чемпионату мира по футболу 2022 года. Маленький арабский эмират попал в громкий скандал.
Кто сыграет в Катаре
- 30 из 32 участников чемпионата мира-2022 уже определены. Две сборные определятся в межконтинентальных плей-офф, тогда как еще одна команда определится по итогам европейского плей-офф, в котором участвует и Украина.
- Состоялась жеребьевка финальной части чемпионата мира. Если Украина пройдет на турнир, то попадет в группу В – в Англию, США и Иран.
- Чемпионат мира по футболу-2022 состоится с 21 ноября по 18 декабря в Катаре.