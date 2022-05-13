В ФИФА обещали комфортные условия для каждого болельщика

Около 20 отелей, указанных на официальном сайте чемпионата мира-2022, отказывают в заселении представителям ЛГБТ-сообщества на время турнира.

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Законодательство Катара запрещает однополые отношения, однако президент ФИФА Джанни Инфантино во время состоявшегося в Дохе Конгресса организации подчеркивал, что местные власти будут способствовать посещению турниров всем болельщикам, в том числе и представителям ЛГБТ-сообществ.

Журналисты из Швеции провели собственное расследование, в ходе которого они выяснили, что в Катаре все же прибегают к дискриминации. Представители СМИ от имени гей-пары забронировали отель в Катане во время мундиаля.

Представителям ЛГБТ-сообществ рекомендуют не говорить открыто о своей ориентации при бронировании номеров. А некоторые другие отели вообще отказывают им в бронировании.

На сайте чемпионата мира доступны для бронирования номеров 69 отелей. Журналисты-расследователи получили ответы от 59 из них: у троих получило категорические отказы для заселения, тогда как еще у 20 были готовы дать разрешение на бронирование, но рекомендовали не "вести себя как геи".

С позиции отеля мы не против, но хотим вас проинформировать, что перед этим у нас возникали инциденты, когда полиция выводила из номера граждан Катара, у которых были однополые отношения,

– сказали одни из владельцев гостиницы в Катаре.

Это не первые обвинения для Катара в нарушении прав человека.

К слову. Более 6500 мигрантов умерли в Катаре, работая над подготовкой страны к чемпионату мира по футболу 2022 года. Маленький арабский эмират попал в громкий скандал.

Кто сыграет в Катаре