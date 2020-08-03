Ризатдинова показала фото в соблазнительном купальнике и призналась про "первый раз"
Звездная украинская гимнастка Анна Ризатдинова похвасталась идеальной фигурой в одном купальнике.
Ризатдинова решила часть своего отпуска провести на юге Украины. Прославленная украинская спортсменка опубликовала снимок с одного из одесских пляжей в Instagram, написав, что впервые приехала на отдых в Южную Пальмиру.
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"Не поверите, но я первый раз загораю в Одессе. Раньше, максимум, была на соревнованиях и мастер классах. Пришло время для кайфа", – подписала Анна снимок.
Что известно о спортивных достижениях Анны Ризатдиновой
- Чемпионка и призерка Всемирных игр и Универсиады, а также дважды серебряный призер Европейских игр, призер других различных международных соревнований.
- Чемпионка мира по упражнениям с обручем (2013), также на чемпионате мира Ризатдинова дважды получала серебряные награды и девять раз становилась на третью строчку пьедестала.
- Трехкратный серебряный призер и четырехкратный бронзовый призер чемпионатов Европы.
- В 2015 году в Будапеште (Венгрия) победила в серии Кубка мира по художественной гимнастике в упражнении с лентой. Также на этой серии завоевала и серебро в упражнении с булавами. Целую копилку наград Анна Ризатдинова завоевала на серии Кубка мира в Софии (Болгария) – пять бронзовых медалей.
- Сейчас Анна дает мастер-классы по всему миру для молодых гимнасток.
- В 2016 году завоевала бронзовую медаль Олимпийских игр в индивидуальном многоборье.
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