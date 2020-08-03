Звездная украинская гимнастка Анна Ризатдинова похвасталась идеальной фигурой в одном купальнике.

Ризатдинова решила часть своего отпуска провести на юге Украины. Прославленная украинская спортсменка опубликовала снимок с одного из одесских пляжей в Instagram, написав, что впервые приехала на отдых в Южную Пальмиру.

Смотрите также: Сексуально вынести мусор: Анна Ризатдинова приняла участие во всемирном флешмобе – фото

"Не поверите, но я первый раз загораю в Одессе. Раньше, максимум, была на соревнованиях и мастер классах. Пришло время для кайфа", – подписала Анна снимок.

Что известно о спортивных достижениях Анны Ризатдиновой